Roumanie: l'influenceur britannique Andrew Tate finalement interdit de voyage dans l'UE

La justice roumaine a annulé mardi en appel la décision autorisant l'influenceur masculiniste britannique Andrew Tate à se déplacer librement dans l'Union européenne, en attendant son procès pour viols et traite d'êtres humains en bande organisée.

L'influenceur de 37 ans et son frère Tristan, 35 ans, lui aussi concerné, avaient été arrêtés fin 2022 et avaient passé trois mois en détention à Bucarest.

Ils sont sous contrôle judiciaire et n'ont pas le droit de sortir du pays d'Europe orientale, un régime qui est réexaminé tous les 60 jours.

"Nous respectons cette décision", a réagi dans une déclaration transmise à la presse leur avocat Eugen Vidineac. "Tristan et Andrew Tate s'y conformeront pleinement (...) et restent attachés à blanchir leur nom et leur réputation devant la justice", a-t-il ajouté.