Russie: cinq opposants emprisonnés transférés vers des destinations inconnues

Au moins cinq opposants emprisonnés en Russie ont été transférés ces derniers jours vers des destinations pour l'heure inconnues, ont indiqué leurs proches et des ONG, un phénomène inhabituel dans le système pénitentiaire russe.

En Russie, le transfert des détenus après leur condamnation vers leur lieu de réclusion se déroule généralement dans des conditions opaques et plusieurs semaines peuvent s'écouler avant de savoir où ils ont été envoyés.

L'équipe d'Ilia Iachine, condamné fin 2022 à huit ans et demi de prison pour avoir dénoncé des crimes imputés à Moscou en Ukraine, a ainsi annoncé mardi sur Telegram qu'il avait "disparu" de la prison où il purgeait sa peine dans la région de Smolensk. Selon ses proches, il est en route "vers une destination inconnue".

La veille, l'ONG Mémorial a indiqué qu'Oleg Orlov, condamné à deux ans et demi de prison pour avoir fustigé l'attaque russe contre l'Ukraine, avait lui aussi disparu du centre de détention de Syzran, dans la région de Samara.

Ksenia Fadeïeva et Lilia Tchanycheva, deux proches du défunt opposant Alexeï Navalny, condamnées respectivement à neuf et à neuf ans et demi d'emprisonnement pour "extrémisme", ont également été extraites de leurs lieux de détention.