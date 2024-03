Sabotage d'une usine Tesla: le préjudice estimé à plusieurs centaines de millions d'euros

Un groupuscule allemand d'extrême gauche a revendiqué mardi un "sabotage" ayant contraint Tesla à stopper sa grande usine européenne près de Berlin. L'action menée contre Tesla a "pour objectif de réaliser le plus grand black-out possible de la Gigafactory" du constructeur, a déclaré le "Vulkan Gruppe" dans un communiqué publié sur Indymedia, plateforme des activistes d'extrême gauche.

"Cela représente pour nous des dommages économiques d'un montant à neuf chiffres et nous n'avons actuellement aucune visibilité claire quant au moment où nous pourrons reprendre la production", a déclaré André Thierig, le directeur de l'usine située près de Berlin.

De son côté, le patron de Tesla, Elon Musk, a réagit sur sa plateforme X (ex-Twitter): "Ce sont soit les écoterroristes les plus stupides de la planète, soit les marionnettes de ceux qui n'ont pas de bons objectifs environnementaux", a-t-il fustigé. "Arrêter la production de véhicules électriques, plutôt que de véhicules à combustibles fossiles, est extrêmement stupide."

Tesla "mange de la terre, des ressources, des hommes, de la main d'oeuvre et crache pour cela 6.000 SUV, machines à tuer et monster trucks par semaine", dénonce le message de "Vulkan". Les activistes accusent l'usine de "polluer la nappe phréatique et (de) consommer pour ses produits d'énormes quantités d'une ressource en eau potable déjà rare".