Sadiq Khan, visage de la diversité, maire de Londres pour la troisième fois

Il a aussi salué dans sa victoire, celle d'une campagne qui a défendu "une ville qui regarde notre diversité pas comme une faiblesse mais comme une force puissante, et qui rejette le populisme et va de l'avant".

Dans son discours juste après l'annonce des résultats, il s'est dit "honoré" et "fier" et a affirmé espérer que cette année soit celle d'un "grand changement" avec "un futur gouvernement travailliste".

Pour son premier mandat, il avait combattu avec force le Brexit.

Cette fois, il a promis une ville "plus juste, plus sûre, plus verte pour tout le monde".

Il veut étendre son programme de repas gratuits pour les enfants des écoles publiques. Lui qui a grandi dans un logement social s'est engagé à ce que 40.000 nouveaux logements sociaux soient construits. Il a promis d'agir pour qu'il n'y ait plus de sans abri à Londres d'ici 2030.