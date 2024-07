Starmer en Ecosse pour "réinitialiser" les relations entre Londres et les nations du Royaume-Uni

Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer se rend dimanche en Ecosse, première étape de son tour des différentes nations du Royaume-Uni, avec la volonté de "réinitialiser" les relations parfois tendues ces dernières années entre Londres et les gouvernements locaux.

Dans un communiqué diffusé en amont de son arrivée en Ecosse, Keir Starmer a affirmé vouloir procéder à "une réinitialisation immédiate" de ses relations avec les chefs des gouvernements locaux.

"Une coopération centrée sur le respect sera essentielle pour mettre en place le changement à travers le Royaume-Uni", a-t-il défendu. "Ensemble, nous pouvons commencer à reconstruire notre pays", a-t-il insisté.

Dans le système politique britannique, les gouvernements écossais, gallois et nord-irlandais sont compétents dans de nombreux domaines, comme l'éducation, la santé et l'environnement, tandis que le gouvernement britannique, qui siège à Londres, conserve notamment la défense et la politique étrangère.