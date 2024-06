Stoltenberg demande 40 milliards d'euros par an pour rétablir la paix en Ukraine

"Des retards dans notre soutien ont eu d'importantes conséquences, et nous ne pouvons plus laisser cela arriver. La bonne nouvelle est que les Alliés sont en train de se mobiliser", a déclaré le chef de l'Otan, en clôture de cette première journée de réunion. "Un engagement de long-terme, crédible et prévisible en faveur de l'Ukraine montrera à Moscou qu'ils ne peuvent pas jouer la montre", a-t-il poursuivi.

Les discussions du jour ont également porté sur les initiatives en cours pour rapprocher l'Ukraine d'une potentielle adhésion à l'Alliance. Il a notamment été question de l'alignement de la défense ukrainienne avec celle des standards de l'Otan ainsi que du renforcement de sa base militaire industrielle.