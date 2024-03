Torleif Syrstad et Emilie Fleten s'imposent dans la plus célèbre course de ski de fond

Le Norvégien Torleif Syrstad, en 3h52:43, chez les messieurs et sa compatriote Emilie Fleten en 4h23:06 ont remporté dimanche la célèbre Vasaloppet, la plus célèbre course de ski de fond du monde. Elle a réuni 15.800 concurrents qui se sont élancés en style classique sur le tracé de 90 km entre Sälen et Mora en Suède.