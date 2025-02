"Tout le monde l’aimait": un jeune de 15 ans meurt poignardé dans son école en Angleterre

Pour lutter contre ce fléau, une loi interdisant les machettes et couteaux de type "zombie", armes associées à la culture des gangs, est entrée en vigueur en septembre 2024, et le gouvernement a promis de durcir les contrôles sur les ventes de couteaux en ligne.

Selon les médias britanniques, ce lycée catholique de 1.400 élèves avait déjà dû temporairement fermer ses portes la semaine dernière. En cause, "le comportement menaçant d'un petit nombre d'élèves entre eux, qui ont menacé de commettre des violences physiques", avait expliqué le directeur aux parents.

À lire aussi Attaque au couteau en Angleterre: le suspect du meurtre de trois fillettes inculpé pour infraction terroriste

Des fleurs, des bougies et des ballons ont été déposés devant l'école All Saints, fermée comme la route à proximité pour laisser la police enquêter. "Nous vous prions d'éviter les spéculations et le partage de contenus en ligne qui pourraient angoisser (les élèves) et nuire à notre enquête", a-t-elle indiqué.

"C'était un petit gars adorable - effronté, mais adorable (...) les professeurs, les élèves, tout le monde l'aimait", a réagi l'un de ses camarades, sous le choc, auprès de l'agence britannique PA.

En parallèle, une adolescente a été reconnue coupable lundi de tentative de meurtre de deux enseignantes et une élève dans un établissement secondaire près de Swansea, au Pays de Galles, en avril 2024. Âgée de 13 ans à l'époque, elle les avait attaquées avec un couteau dans leur école d'Ammanford. Elle connaîtra sa peine à une date ultérieure.