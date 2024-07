Trois suspects écroués en France dans une opération contre une bande ukrainienne

Le chef présumé d'une organisation criminelle ukrainienne et deux autres suspects ont été interpellés, inculpés et écroués cette semaine dans le sud-est de la France, à l'issue d'une opération qui a aussi permis des arrestations en Ukraine, a annoncé vendredi la gendarmerie française.

À la suite de plusieurs cambriolages et vols de véhicules dans le sud-est de la France, une enquête a confirmé que plusieurs membres de Zaliutynski étaient impliqués, en particulier le chef du clan, installé en France depuis 2022.

Mardi, une opération menée en coopération avec Europol et en lien avec les autorités judiciaires et policières ukrainiennes a permis l'interpellation de trois suspects, deux Ukrainiens et un Russe.

Trois enquêteurs ukrainiens étaient présents en France pour permettre un partage du renseignement et une meilleure coordination. Et l'interpellation du chef présumé du groupe "a permis le déclenchement d'opérations simultanées en Ukraine contre plusieurs membres de cette organisation mafieuse", selon les autorités françaises.