Un accident de téléski fait une trentaine de blessés, dont plusieurs graves: voici ce que l'on sait

Plus d'une trentaine de personnes ont été blessées, dont plusieurs gravement, dans un accident de télésiège samedi dans une station de ski des Pyrénées dans le nord-est de l'Espagne, près de la frontière française, ont indiqué les autorités locales.

Le président régional Jorge Azcón a précisé pour sa part que les trois personnes les plus gravement atteintes avaient été transférées à l'hôpital, l'une d'entre elles, une femme, en hélicoptère. Les médias locaux ont évoqué un chiffre total de neuf blessés très graves, ce que M. Azcón n'a pas confirmé.

"Nous sommes en train de parler de 30 à 35 blessés, graves, très graves ou moins graves", a déclaré sur la télévision publique TVE, Miguel Ángel Clavero, directeur des services d'urgence de la région d'Aragon, où se situe la station d'Astún. "Visiblement, il y a eu un problème au niveau de la poulie de l'un des télésièges, ce qui a entraîné une perte de tension du câble et la chute de certains télésièges", a-t-il expliqué.

Tous les skieurs qui étaient restés suspendus dans leur télésiège ont pu être secourus, a-t-il ajouté.

"Nous avons chuté au sol"

"Nous avons soudainement entendu un bruit et nous avons chuté au sol, dans le télésiège. Nous avons rebondi cinq fois, en haut, en bas et nous avons mal au dos et pris des coups mais il y a des gens qui sont tombés des télésièges", a raconté María Moreno, l'une des victimes, sur la télévision publique. "Nous avons eu très peur", a-t-elle ajouté.

Un jeune, témoin des faits, a dit, lui aussi sur TVE, avoir vu un câble du mécanisme du télésiège sauter. "Soudainement, les télésièges se sont mis à rebondir et les gens ont volé", a-t-il décrit.

Cinq hélicoptères et une quinzaine d'ambulances ont été mobilisés pour évacuer les blessés vers des hôpitaux proches de la station, où a été installé un hôpital de campagne, selon les services d'urgence.

Dans un mesage publié sur X, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, s'est dit "choqué par les informations sur l'accident dans la station d'Astún" et a indiqué avoir "offert tout le soutien" du gouvernement central aux autorités locales.