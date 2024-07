Un "crime sauvage, sans précédent": un homme tue sa mère et d'autres personnes dans une maison de retraite en Croatie

Le meurtre de six personnes dans une maison de retraite d'une petite ville de Croatie a plongé lundi le pays dans l'effroi. Un crime "sauvage, sans précédent", commis, selon de premiers éléments, par un ancien gendarme, rapidement arrêté par la police.

Cet homme, présenté par plusieurs médias locaux comme un ancien gendarme né en 1973, avait déjà été arrêté pour trouble à l'ordre public et violences domestiques, a également dit M. Milina.

Cinq résidents et un employé de l'établissement ont été tués par balles, selon un nouveau bilan communiqué lundi après-midi par le directeur national de la police, Nikola Milina. L'auteur présumé de la tuerie a été arrêté peu après les faits dans un café, armé, a-t-il ajouté.

Selon les premiers éléments, il serait entré tôt lundi dans la maison de retraite, à Daruvar, et y a ouvert le feu, tuant sa mère et cinq autres personnes.

Appelée peu après 10h, la police de Daruvar, un peu plus de 100 kilomètres à l'est de Zagreb, est prévenue "qu'un homme a tué et blessé plusieurs personnes par balle dans une maison de retraite".

Cinq personnes meurent sur le coup, une sixième à l'hôpital.

Consternation politique

À la mi-journée, devant la petite maison dans laquelle étaient hébergés une vingtaine de personnes âgées, une trentaine de personnes, dont beaucoup de proches de résidents, patientent derrière les rubans de chantier installés par la police.