"Un miracle": un touriste survit sept heures sous une avalanche, "c'est presque unique dans l'histoire"

Pris dans une avalanche, il avait alors passé près de sept heures dans une poche d'air d'où il avait pu appelé la police.

Un miracle

"C'était très surprenant qu'il soit encore vie", a déclaré à TV2 Kristian Midtgård, le secouriste qui, avec son chien Whiskey, l'a retrouvé.

"Toutes les statistiques et l'expérience disent que ce n'est pas possible quand on reste enfoui si longtemps", a-t-il ajouté.

Le maire de Lyngen, Erik Larsen, cité par la radiotélévision NRK, a quant à lui salué "un miracle".

"Les personnes qui survivent à une avalanche s'asphyxient en l'espace de dix minutes", a commenté un chercheur de l'université de Tromsø, Audun Hetland, auprès du journal iTromsø.