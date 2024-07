Un mort, une mère blessée et un bébé miraculé dans un accident à La Roche-en-Ardenne

Un Rochois d'une septantaine d'années a perdu la vie dimanche après-midi dans un accident de la circulation en plein centre de La Roche-en-Ardenne. Sa voiture a percuté un véhicule à bord duquel se trouvait une mère et son bébé, a indiqué le bourgmestre de La Roche, Guy Gilloteaux.

Dimanche vers 15h15, un véhicule est arrivé à vive allure sur le Quai du Gravier, à La Roche-en-Ardenne, où il a percuté un premier véhicule qui sortait d'une place de parking. Malgré les cris de plusieurs témoins, la voiture a poursuivi sa course avant de percuter un deuxième véhicule stationné quelques centaines de mètres plus loin, propulsant ce dernier sur un troisième véhicule. La voiture à l'origine de l'accident a terminé sa course en porte-à-faux sur le quai après avoir heurté le muret donnant sur l'Ourthe.

À bord du second véhicule se trouvaient une mère en train d'allaiter son bébé. Sérieusement blessée, la mère, néerlandophone, a été prise en charge par l'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne. Son pronostic vital n'est pas engagé, indique le bourgmestre, qui précise que "le bébé va bien".