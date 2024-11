"Une nouvelle réalité" pour le monde et l'Europe: Victor Orban se réjouit de la victoire de Donald Trump

"L'élection présidentielle américaine a créé une nouvelle réalité. La création de la faction souverainiste et du groupement politique des patriotes en Europe a créé une nouvelle réalité en Europe. Tout le monde peut voir que ces nouvelles forces, qui étaient auparavant plutôt marginalisées, seront couronnées de succès. L'avenir est aux nations souveraines, indépendantes, fières et avides de succès. Telle est la nouvelle réalité. ", déclare le Premier ministre hongrois, Victor Orban, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre serbe, Aleksandar Vucic, en visite à Budapest, où les deux dirigeants ont signé plusieurs mémorandums visant à approfondir la coopération dans le domaine des affaires étrangères, de la culture et de la technologie. "Chacun en Europe doit y adapter son propre destin et ses propres politiques" ajoute Orban.