Salvini et Orban attaquent Bruxelles, qualifiée d'"écoterroriste" et "bureaucratique"

Le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini, chef de la Ligue anti-migrants et le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban ont attaqué dimanche la Commission de Bruxelles, qualifiée d'"écoterroriste" et "bureaucratique".

Notoirement opposé aux politiques vertes de la Commission européenne, M. Salvini a accusé Bruxelles de "vouloir fermer les élevages et les usines pour rendre un service peut-être aux Turcs, aux Chinois et aux multinationales".

"Nous sommes ici pour défendre le travail et les efforts des Européens et des Italiens", a-t-il lancé.

M. Orban, en froid avec la Commission et le Parlement européen, a lui aussi attaqué Bruxelles et réitéré son refus d'accueillir des migrants, menaçant une fois de plus de les mettre dans des bus et de les emmener en Belgique.

"Nous ne renoncerons jamais à notre liberté et nous ne cèderons jamais nos pays aux étrangers. Nous ne cédons nos pays ni aux bureaucrates de Bruxelles, ni aux puissances financières, ni aux migrants", a lancé en hongrois l'invité d'honneur de cette réunion, tandis qu'un interprète lisait en italien son discours.