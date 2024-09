Une sculpture en hommage à la communauté trans installée à Londres: "Nous ne demandons pas de privilèges, juste l'équité et la justice"

Elle y restera jusqu'en septembre 2026, sous plusieurs formes. Haute de 2,5 m et d'un poids de 3,3 tonnes, elle est composée de moulages en plâtre des visages de 726 personnes transgenres et non binaires du Royaume-Uni et du Mexique.

Cette œuvre, commandée par la mairie de Londres et intitulée "Mil Veces un Instante" ("Mille fois un instant"), est exposée sur l'un des quatre socles de Trafalgar Square, qui accueille de façon temporaire des œuvres d'art contemporaines, en face de la National Gallery.

"Il faut faire connaître le manque d'opportunités d'emploi et d'accès aux soins dont pâtissent (les personnes trans). Et surtout les crimes de haine, car en Amérique latine des gens émigrent à cause de cela. Ils tentent d'aller aux États-Unis en pensant qu'au moins là-bas, ils auront la vie sauve", a expliqué l'artiste.

La sculptrice a réalisé cette œuvre en mémoire d'une amie, une femme trans prénommée Karla, assassinée le 22 décembre 2015 à Ciudad Juárez, au Mexique, un crime qui reste non élucidé. L'artiste trans Terry Holiday a fait le voyage depuis son pays, le Mexique, pour assister à l'inauguration de son amie.

Son visage est l'un de ceux qui composent la sculpture. "Pour nous, il est très important de donner cette visibilité à la situation dans laquelle nous sommes, en tant que femmes trans au Mexique et en Amérique latine, confrontées à l'indifférence et sans défense", déclare Terry Holiday à l'AFP. "Nous sommes des personnes, nous sommes tous des êtres humains, nous méritons un traitement équitable. Nous ne demandons pas de privilèges, juste l'équité et la justice", ajoute-t-elle.