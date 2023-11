Vassilis Vassilikos, l'auteur grec de "Z", réquisitoire contre la dictature

Il se fait plus élégiaque "Dans le dernier adieu" (1985) et "Foco d'amor", où il pleure la mort de sa première femme.

Récits, portraits, romans: ce grand fumeur, au front haut et aux sourcils broussailleux, a écrit une centaine de titres à mi-chemin entre la nouvelle et la chronique journalistique.

Très jeune, la Grèce lui accorde la gloire puis l'infortune. En 1961, "La Trilogie" ("La Plante", "Le Puits", L'Angélisation") lui vaut à 33 ans le Prix des Douze (équivalent grec du Goncourt). Personne ne l'avait obtenu aussi jeune.

Mais en 1967, il figure sur la liste des arrestations prioritaires de la police grecque. Un an auparavant, il a raconté dans "Z" l'assassinat d'un député de gauche Grigoris Lambrakis. Le régime des colonels (1967-1974) ne saurait l'oublier.

Son chef d'oeuvre paru en 1966 et adapté au cinéma trois ans plus tard avec Jean-Louis Trintignant, Yves Montand et la musique de Mikis Theodorakis, est traduit en 32 langues et projeté dans le monde entier. Il remporte deux prix à Cannes et deux Oscars.