Vaste opération de contrôle des poids lourds à la frontière belgo-luxembourgeoise

La police de la route a procédé jeudi à d'importants contrôles routiers sur l'autoroute E411 à hauteur de la frontière avec le Grand-Duché du Luxembourg. L'opération a été menée par la police luxembourgeoise et plusieurs autres services.

Une soixantaine de personnes ont participé jeudi à d'importants contrôles multidisciplinaires ciblant le trafic poids lourds sur la E411 à hauteur de la frontière belgo-luxembourgeoise en direction du Luxembourg. "Des motards aguerris à ce type de contrôles sélectionnent des poids lourds dans la circulation et les redirigent vers le point de contrôle", a expliqué le commissaire Kevin François, adjoint du directeur des opérations à la direction centrale de la police de la route.

Dirigés vers le parking au niveau des postes-frontières, les camions ont été soumis à toute une batterie de contrôles. "On contrôle tout", a poursuivi le commissaire Kevin François. "Le tachygraphe, les documents de bord, l'arrimage, la législation sociale, la fiscalité..." Outre la police de la route et différents organes de la police fédérale, l'opération a mobilisé toute une série de services dont la police locale d'Arlon-Habay-Attert-Martelange, la douane, la protection civile, le SPF Mobilité, la DGO7 et l'ONSS, mais aussi les services partenaires au Grand-Duché.