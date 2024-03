Volodymyr Zelensky : "La terreur russe tente de nous détruire jour et nuit"

Pâques est "un jour de fête qui nous rappelle la puissance de l'esprit qui ne permettra pas aux ténèbres de vaincre", a-t-il ajouté.

M. Zelensky a publié ce message après une nouvelle vague d'attaques russes de missiles et de drones sur le sol ukrainien. Il a fait référence à ces récentes attaques et a indiqué qu'"il n'y avait plus un jour où une nuit sans que la terreur russe tente de détruire nos vies." "Mais nous nous défendons, nous résistons, notre esprit n'abandonne pas et sait qu'il est possible d'éviter la mort. La vie peut vaincre", a ajouté le président ukrainien.