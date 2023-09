Wolf, un combattant belge volontaire, nous raconte l'horreur de la guerre en Ukraine: "On ne s'y fait jamais"

Wolf est un jeune de 22 ans qui servait dans l'armée belge. Il a rejoint la Légion internationale ukrainienne, dès les premiers jours de la guerre. De retour dans le pays le temps d'une permission, il a accordé un entretien à nos journalistes. Il a passé plus d'un an au front, il raconte son expérience et les traumas qui s'y greffent inévitablement.

Wolf, loup, c'est son nom de guerre. Le nom par lequel on l'appelle quotidiennement depuis maintenant un an et demi en Ukraine. Le jeune homme doit être prêt à tout moment. Il doit pouvoir être au front en 48 heures. À 2.000 kilomètres d'ici, la vie est bien différente. Wolf vit les horreurs de la guerre et… il les sent: "Les principales odeurs que nous avons, sont des odeurs de cadavres en décomposition. On ne s'y fait jamais", dit-il. Quand il ne s'agit pas d'êtres humains putréfiés, l'air ambiant a "l'odeur du soufre et de la poudre".

Le légionnaire se souvient de la première fois où il a pénétré dans l'Ukraine en guerre, après "une formation rapide vu qu'il y avait une mission en approche": "Ça a tapé pour la première fois dans un village. J'avais une boule au ventre indescriptible et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on est des hommes et qu'on peut mourir." Il prononce ensuite une phrase qui fait froid dans le dos: "La guerre, c'est moche, mais on devient accro".