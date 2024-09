Abrogation de la réforme des retraites: la proposition de loi RN jugée recevable, selon des sources parlementaires

La plus haute instance exécutive de l'Assemblée nationale, à majorité de gauche et où le RN n'a actuellement pas de droit de vote, devait se prononcer sur sa recevabilité financière, alors que les députés n'ont théoriquement pas le droit de proposer des mesures aggravant la situation des finances publiques.

Une position intermédiaire entre la situation actuelle et une réforme plus ambitieuse, que le RN mettrait en place en cas d'arrivée au pouvoir, ont déclaré plusieurs sources au sein du groupe.

L'examen de la recevabilité des propositions des députés est d'abord la responsabilité d'une délégation, confiée à un ou plusieurs membres du bureau.

Sujet d'âpres négociations entre la gauche, le camp présidentiel et la droite, elle a été provisoirement confiée à deux vice-présidents, Xavier Breton (A droite, ex-LR) et Nadège Abomangoli (LFI), qui ne sont pas parvenus à un accord sur le texte du RN. Le bureau a donc été amené trancher.

Au final, la proposition du Rassemblement national est accueillie différemment selon les groupes.

Pour Mme Abomangoli, le texte est "recevable" car "bien gagé d'un montant conforme à l'estimation de la réforme proposée", même si son entourage relève qu'il n'a "aucune chance d'aboutir", et émane "d'un groupe qui ne s'est pas mobilisé dans la rue auprès des syndicats".

En revanche, pour le groupe des élus MoDem (35 sièges, plus un apparenté), il "contrevient" bien au principe interdisant d'aggraver les déficits publics, et sa validation par le bureau équivaut à un "dévoiement de la procédure parlementaire". Et de dénoncer dans un communiqué la "complicité bienveillante du Nouveau Front populaire, qui donne quitus à toute la démagogie et l'irresponsabilité dont le Rassemblement National sait faire preuve, au détriment de l'intérêt général".