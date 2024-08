Accusations de fraude au contrôle technique: la RATP assure que ses procédures sont régulières

Partager:

Ludovic MARIN La RATP a assuré jeudi que les procédures effectuées sur ses bus avant leur contrôle technique étaient régulières, alors que des chauffeurs accusent le transporteur public francilien de camoufler des signaux d'alertes. D'après les témoignages récoltés par le journal Le Parisien, les chauffeurs se voient confier une valise électronique avec laquelle ils peuvent "effacer tous les voyants signalant un souci technique sur le tableau de bord avant le passage au contrôle".

"Il n'est pas possible de cacher un défaut sur un bus lors d'un contrôle technique", a souligné jeudi un porte-parole de la RATP, Jimmy Brun, lors d'une conférence de presse. Ce sont des "allégations graves et inacceptables à l'encontre de la RATP et de ses pratiques de sécurité pour les bus", a martelé le porte-parole. Selon la RATP, ces valises de diagnostic sont utilisées "dans un seul cas". Les bus, qui roulent généralement lentement en ville, empruntent parfois des voies rapides pour se rendre au centre de contrôle technique. "Les systèmes de contrôle antipollution des bus peuvent parfois être sur-sollicités (...) et peuvent alors signaler qu'ils voient passer plus de particules que d'habitude. Dans ces cas-là, un voyant orange intermittent peut s'allumer sur le tableau de bord".

La RATP demande alors aux conducteurs d'utiliser la valise pour réaliser une nouvelle mesure et "puisque le bus circule à nouveau à une vitesse normale, la nouvelle mesure ne donne aucune indication de défaut et le voyant s'éteint", a souligné M. Brun. Selon Le Parisien, "l'ordinateur de bord n'a pas le temps de rallumer les alertes" et "cette manipulation douteuse permettrait, selon les conducteurs interrogés, d'éviter une contre-visite, obligatoire si un voyant est allumé lors du contrôle technique". "Si les +dérives frauduleuses+ sont avérées, elles sont totalement inacceptables" et "la RATP doit y mettre fin sans délai et sanctionner les auteurs", a réagi Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et du syndicat des transports franciliens Ile-de-France Mobilités (IDFM), dans un message sur X mercredi soir.