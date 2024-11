Affaire PPDA: deux nouvelles plaintes déposées contre l'ex-présentateur télé

Deux nouvelles plaintes ont été déposées à Nanterre contre Patrick Poivre d'Arvor. Des femmes - dont les plaintes avaient été classées sans suite pour prescription - dénoncent des viols datant du début des années 2000. L'ex-présentateur star de TF1 a déjà été mis en examen pour deux viols et une agression sexuelle entre 2007 et 2018. Au total, une cinquantaine de femmes ont témoigné contre lui.

Deux nouvelles plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées à Nanterre contre Patrick Poivre d'Arvor, selon RTL France. Il s'agit de deux plaignantes qui contestent la prescription de leur première plainte. Elles avaient été classées sans suite.

Ces deux femmes dénoncent des viols datant du début des années 2000. Elles veulent poursuivre le combat et espèrent un procès PPDA. L'ex-présentateur star de TF1 a déjà été mis en examen pour deux viols et une agression sexuelle entre 2007 et 2018.

Au total, une cinquantaine de femmes ont témoigné contre lui, sans conséquences judiciaires.