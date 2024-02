Air France-KLM: bénéfice et activité records malgré une fin 2023 compliquée

Air France-KLM a engrangé en 2023 un bénéfice net de 934 millions d'euros, sans précédent dans son histoire, malgré une fin d'année marquée par des difficultés opérationnelles et les effets de la guerre au Proche-Orient.

Le groupe aérien franco-néerlandais, qui a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires également record de 30 milliards d'euros, a également assaini sa structure financière ébranlée par la crise sanitaire, retrouvant comme annoncé des fonds propres positifs pour la première fois depuis 2019, à 500 millions d'euros, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Ces chiffres contrastent avec le cauchemar de la crise sanitaire; celle-ci, qui a fait perdre 10,4 milliards d'euros cumulés à l'entreprise en 2020 et 2021, l'a forcée à procéder à deux recapitalisations et à appeler à l'aide les Etats français et néerlandais.