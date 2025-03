Altercation tendue entre des étudiants flamands et un groupe de rhétos wallon… en voyage au ski à Val Thorens

En voyage au ski à Val Thorens, un groupe de rhétos se serait fait agresser par des étudiants néerlandophones "armés de battes de baseball et de couteaux".

Yves (prénom d'emprunt) nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Son fils fait partie du voyage. "On l'a appelé hier pour prendre des nouvelles et il nous a dit qu'ils ont reçu un message des organisateurs leur demandant de ne plus sortir de leur appartement" à cause de groupuscules de jeunes néerlandophones voulant en découdre avec des francophones. Il n'y aurait pas de victimes à déplorer.