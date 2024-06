Attaques chimiques en Syrie en 2013: le mandat d'arrêt français visant Bachar al-Assad validé

"C'est la première fois qu'une juridiction nationale reconnaît que l'immunité personnelle d'un chef d'Etat en exercice n'est pas absolue", se sont réjouies auprès de l'AFP Clémence Bectarte, Jeanne Sulzer et Clémence Witt, les avocates des parties civiles.

"Il s'agit d'une victoire marquée par le courage et la persévérance des victimes françaises et syriennes (...), ouvrant ainsi la voie à un possible procès contre Bachar al-Assad en France, ce qui constitue une immense avancée dans la lutte contre l'impunité", ont-elles ajouté dans une déclaration transmise à l'AFP à l'issue du délibéré, rendu à huis clos.

La chambre de l'instruction a ainsi rejeté la requête en nullité du Parquet national antiterroriste (Pnat), qui demandait l'annulation du mandat.

La "Coalition nationale syrienne des forces de l'opposition et de la révolution", basée à l'étranger, a également salué mercredi la décision de la cour d'appel de Paris, assurant dans un communiqué que "les familles des victimes (...) apprécient ces efforts, qui leur apportent un soutien moral et exercent une pression supplémentaire sur le régime d'Assad, constituant une étape vers l'obtention de justice pour le peuple syrien".