Attentat contre Charlie Hebdo: le suspect Peter Cherif conteste son implication

À la fin de cette première journée d'audience, essentiellement consacrée au recensement des parties civiles et à l'exposé du dossier, la présidente de la cour d'assises a demandé à l'accusé s'il reconnaissait les infractions qui lui étaient reprochées. "Non, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés", a répondu sobrement Peter Cherif depuis le box des accusés, vêtu d'un costume gris et d'une chemise blanche, et portant un masque chirurgical et de grosses lunettes.

À lire aussi Ouverture du procès du djihadiste Peter Cherif, proche des assaillants de Charlie Hebdo

Cet homme, aujourd'hui âgé de 42 ans, est jugé par la cour d'assises spécialement composée pour association de malfaiteurs terroriste criminelle entre 2011 et 2018, période de sa présence au Yémen au sein d'Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa). Il comparaît aussi pour la séquestration en bande organisée en 2011, pendant plus de cinq mois, de trois ressortissants français, membres de l'ONG Triangle génération humanitaire.