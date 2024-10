Automobile, aéronautique, chimie: avis de tempête sociale dans l'industrie française

"Globalement, on entre dans cette période d'augmentation d'un nombre d'entreprises en grande fragilité" expliquait dès août Marc Mortureux, de la Plateforme automobile (PFA) qui représente constructeurs et équipementiers automobile en France.

La CGT a recensé "180 plans de licenciement" en cours dans l'industrie en France, estimant la situation "extrêmement inquiétante".

Au total, "autour de 100.000 salariés" sont touchés directement ou indirectement, et particulièrement la filière automobile, selon la secrétaire générale du deuxième syndicat du pays Sophie Binet, qui a rencontré Antoine Armand et Marc Ferracci, ministres de l’Économie et de l'Industrie, sur fonds de coupes budgétaires et d'alourdissement de la fiscalité sur les entreprises.