Binche fêtera un double anniversaire "historique" en 2024

La ville de Binche célébrera un double anniversaire en 2024: les 20 ans de la reconnaissance du Carnaval de Binche comme Patrimoine Culturel et Immatériel de l'Humanité par l'UNESCO et le 900e anniversaire de la Ville (1124). Plusieurs événements seront organisés autour des deux célébrations.

Le Musée international du Carnaval et du Masque de Binche proposera une série très étoffée d'événements et d'expositions dont le programme a été présenté mardi à Binche par les autorités locales. La réouverture du centre d'interprétation du Carnaval de Binche sera marquée, après plusieurs semaines de rénovation, par deux nouvelles installations immersives, "Dansons avec les Gilles" et "Le Lancer d'orange", qui permettront au public de vivre virtuellement le carnaval.

La soirée du 31 décembre sera marquée par la première répétition de batterie pour le carnaval 2024. Tous les citoyens de l'entité binchoise seront invités à se regrouper sur la Grand-Place pour célébrer le nouvel an. Un grand rondeau avec toutes les sociétés carnavalesques de Binche sera organisé pour l'occasion, autour des "20 ans" et des "900 ans".