Carrières des Baux-de-Provence: Culturespaces condamnée pour recel de favoritisme

La société privée de gestion d'espaces culturels Culturespaces a été condamnée pour "recel de favoritisme" dans l'obtention du marché des Carrières de lumière, haut lieu touristique aux Baux-de-Provence (sud), par la 11e chambre correctionnelle de Paris, selon un jugement consulté par l'AFP lundi.

L'ancien maire du village des Baux-de-Provence, Michel Fenard, 79 ans, qui avait accordé la délégation de service public, a lui été condamné pour "délit de favoritisme" à quatre mois de prison avec sursis.

Cette décision s'inscrit dans une bataille judiciaire à rebondissements démarrée en 2010 par Cathédrale d'images, la société qui avait aménagé puis géré pendant 35 ans des spectacles de vidéoprojection dans ces anciennes carrières de calcaire où Jean Cocteau a tourné "Le testament d'Orphée".

Elle conteste l'attribution de la gestion du site à Culturespaces, estimant que cette société spécialisée notamment dans les expositions immersives et devenue depuis une référence mondiale dans son domaine, avait à l'époque obtenu le marché public aux Baux-de-Provence grâce à des avantages anticoncurrentiels.

Le tribunal a reconnu dans son jugement que Culturespaces avait bénéficié d'informations "privilégiées" pour l'exploitation des Carrières "par un acte contraire aux règles assurant l'égalité des candidats". La société a été condamnée à 100.000 euros d'amende et son PDG Bruno Monnier, 67 ans, à six mois de prison avec sursis et 60.000 euros d'amende pour "recel de favoritisme".

Culturespaces a annoncé dans un communiqué avoir fait appel de cette décision qui, selon elle, "résulte d’interprétations erronées des règles de droit applicables à l’époque, ainsi que de l'hostilité irrationnelle de la partie civile".