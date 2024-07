Champagne: Vranken-Pommery s'attend à une vendange restreinte à cause de la météo

"En Champagne, les conditions climatiques ont été particulièrement défavorables depuis le début de l'année: gelées de printemps, coulure et millerandage (un défaut de maturation de la vigne entraînant un avortement partiel des raisins, NDLR) au moment de la fleur et pression mildiou très importantes liées aux forts cumuls de précipitations", relève l'entreprise dans un communiqué.

Le raisin vendangé en septembre sera vendu sous forme de champagne d'ici quelques années. Mais Vranken-Pommery a déjà "pris la décision de procéder à des arbitrages vers une distribution plus sélective", autrement dit de resserrer son offre au profit de ses "grandes marques", plus rentables.

Le groupe annonce que ses ventes de champagne ont reculé de 6,7% au premier semestre 2024, à 94 millions d'euros. "La baisse des volumes est générale sur l'ensemble des marchés, mais les hausses de prix ont permis d'en amortir les effets", est-il souligné.

L'entreprise figure dans le top 5 des grandes maisons de champagne, derrière le leader incontesté LVMH (Moët & Chandon, Ruinart, Veuve Clicquot...) et au côté de Laurent Perrier, Lanson BCC et Terroirs et Vignerons de Champagne (TEVC).