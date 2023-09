Charles III est arrivé en France pour sa visite d'Etat: pour cette rencontre, la République a sorti le grand jeu

L'avion royal, un Airbus A321 aux couleurs de l'Union Jack, a atterri vers 14H00 à l'aéroport d'Orly où Charles III, 74 ans, et Camilla, 76 ans, toute vêtue de rose, ont été accueillis par la Première ministre Elisabeth Borne sur le tapis rouge.

Le roi Charles III a entamé mercredi une visite d'Etat de trois jours en France, empreinte de solennité et de faste, pour célébrer la relance de l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit.

Le roi et le président emprunteront l'avenue la "plus célèbre du monde" à bord d'une Citröen DS7 décapotable escortée par 136 chevaux de la Garde républicaine pour rejoindre le palais de l'Elysée où ils auront un entretien en tête-à-tête.

Ils vont rejoindre Emmanuel et Brigitte Macron à l'Arc de Triomphe pour une cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat inconnu, suivie d'une descente des Champs-Elysées. La Patrouille de France et les Red Arrows, la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, se détacheront aussi dans le ciel.

Lors d'un sommet en mars, le président français et le Premier ministre Rishi Sunak avaient permis une "reconnexion" entre les deux capitales après plusieurs années houleuses quand Boris Johnson résidait à Downing Street sur le Brexit, la pêche ou les migrants.

Six mois plus tard, le calme est revenu et l'heure est de nouveau à "l'Entente cordiale", ou concorde franco-britannique, dont les 120 ans seront célébrés en avril prochain. La visite, qui doit durer trois jours, "intervient dans un contexte de resserrement des liens entre le Royaume-Uni et la France", se félicite l'Elysée.

Soucieux de ne rien laisser au hasard, Emmanuel Macron a aussi reçu mardi le chef de file de l'opposition britannique, Keir Starmer, favori dans les sondages pour les élections prévues d'ici début 2025.

Grand jeu

Pour ces grandes retrouvailles, la République a sorti le grand jeu. L'un des temps forts de la visite sera le dîner d'Etat à Versailles mercredi soir, un clin d'oeil à la mère du roi, Elizabeth II, qui fut invitée à déjeuner dans le même décor somptueux en 1957 et revint à Versailles en 1972.

Le Roi était sensible à l'idée de "marcher dans les pas de sa mère", souligne l'Elysée, et d'incarner ainsi la continuité dans la monarchie britannique comme il le fait depuis un an.

A Versailles, la République va mettre les petits plats dans les grands: homard bleu, volaille de Bresse et macaron à la rose, préparés par des chefs étoilés, seront servis à la table du roi, dans une porcelaine de Sèvres.



Parmi les invités, les acteurs Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg et Emma Mackey, l'écrivain Ken Follett et le mythique Mick Jagger sont attendus.