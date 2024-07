Cinq jeunes "partageant une même idéologie pro-jihadiste" inculpés à Paris

Cinq adolescents et jeunes adultes, "partageant une même idéologie pro-jihadiste" sur Internet, ont été mis en examen (inculpés, NDLR) à Paris entre mai et juillet, soupçonnés d'avoir "envisagé" de rejoindre une organisation terroriste ou d'avoir "évoqué" des projets d'actions violentes, a indiqué samedi le parquet national antiterroriste français.

L'enquête a été ouverte le 17 mai et visait "les projets djihadistes d'un groupe d'individus en lien sur internet", dont les "échanges sur le groupe de discussions semblaient montrer que les participants à ce groupe partageaient une même idéologie pro-djihadiste et envisageaient de rejoindre une organisation terroriste", selon le Pnat, confirmant une information de BFMTV.

Selon la même source, les investigations ont mis au jour des "indices graves et concordants de sa volonté de commettre un attentat dans son lycée lors de la fête de fin d'année ou alternativement de faire le djihad au sein de l'organisation terroriste état islamique."

Depuis, quatre autres personnes, âgés de 14, 16, 17 et 20 ans, ont été interpellées et mises en examen (inculpées, NDLR) en juin et juillet, pour "leur implication dans le groupe d'échange djihadiste, tous semblant partager la même idéologie terroriste et la volonté de rejoindre une organisation terroriste".

La plus jeune est sous contrôle judiciaire tandis que les trois autres ont été placés en détention provisoire.