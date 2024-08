Classement de Shanghai: les universités américaines indétrônables, Paris-Saclay distingué pour la France

Cambridge et Oxford, en Grand-Bretagne, occupent les 4e et 6e places du classement dont les dix premières places sont entièrement accaparées par des universités anglo-saxonnes.

"C'est la confirmation du succès des nouveaux modèles d'universités françaises et de l'impact des financements de la loi de programmation de la recherche et de France 2030", un vaste plan d'investissements annoncé voici trois ans, a estimé le chef de l'Etat français dans son message.

"Cela participe à faire exister la France dans les radars internationaux. Ce classement est regardé par des étudiants de plusieurs pays, et donc, c'est une bonne nouvelle", a-t-elle aussi souligné sur France Inter.

Depuis 2003, le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields - considérées comme le Nobel des mathématiques - parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

Des critères, essentiellement fondés sur la recherche et pas sur la formation, qui alimentent une partie des critiques sur ce palmarès annuel.

Comme pour les éditions précédentes, plus de 2.500 établissements ont été examinés pour établir un classement des 1.000 premiers.