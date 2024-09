Crise politique en France: le nouveau Premier ministre finalise son gouvernement pendant que la gauche manifeste

Plus de deux semaines après sa nomination, son entourage a fait savoir vendredi que "l'architecture et la composition finalisées" du gouvernement avaient été envoyées à l'Elysée.

La veille, une liste de 38 ministres avait déjà été présentée au chef de l'Etat. Mais certaines personnalités, marquées très à droite, inquiètent au sein de la majorité présidentielle et sont dénoncées par la gauche.

Parmi elles: Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, qui devrait être nommé au ministère de l'Intérieur selon plusieurs sources de la droite et du bloc central, et la sénatrice LR Laurence Garnier, pressentie pour le ministère de la Famille. La gauche, arrivée en tête des législatives, s'indigne d'un futur gouvernement marqué à droite.

"Anti-social"

Samedi, plusieurs milliers de personnes se sont ainsi retrouvées dans les rues de Paris pour dénoncer le "gouvernement Macron-Barnier", à l'appel des écologistes, de la gauche radicale (parti LFI, La France insoumise) et d'associations féministes, étudiantes et environnementales. Au total, une soixantaine de rassemblements sont annoncés en France, selon LFI. "C'est une question de dignité pour tout un peuple, après une élection niée et volée par le président", relève la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot.