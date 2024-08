Décès d'Alain Delon: Line Renaud rend hommage à son "ami depuis ses débuts", "intrépide mais aussi mélancolique et très sensible"

"Il était intrépide mais aussi mélancolique et très sensible. En un mot, il était fascinant, il prenait toute la lumière ! Il n’y a plus de star comme Alain Delon, il restera au panthéon du cinéma et dans le cœur des gens. Je pense si fort à lui aujourd’hui et à ses enfants", écrit finalement Line Renaud.

Alain Delon est décédé très tôt, ce dimanche, dans sa maison de Douchy, au sud de Paris, à l'âge de 88 ans. L'acteur ne tournait plus depuis des années et avait fait un AVC en 2019. Il s'en remettait d'autant plus difficilement qu'il souffrait aussi d'un lymphome.