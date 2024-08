Décès d'Alain Delon: quand se dérouleront les funérailles de l'acteur?

Nous connaissons désormais la date et le lieu des funérailles d'Alain Delon. Pour rappel, l'acteur français s'est éteint ce dimanche 18 août, à l'âge de 88 ans.

On connaît maintenant le moment et le lieu des funérailles d'Alain Delon. Notre journaliste était présente à Douchy, devant la résidence de l'acteur, afin d'apporter plus d'informations.

Concernant la date, les funérailles devraient se tenir cette semaine, comme le précise notre journaliste. "Selon les hypothèses, ce serait en milieu de semaine, avec plusieurs autres journalistes. Nous avons entendu dire que cela ne se ferait pas le week-end, mais bien avant. La date de vendredi n'est pas envisagée, car ce jour-là, il y a une réunion à l'Élysée avec le président français Emmanuel Macron et d'autres politiques, une réunion qui n'a rien à voir avec le décès d'Alain Delon, mais qui empêcherait les personnalités politiques d'être présentes le jour des funérailles. On évoque donc la date du jeudi 22, mais à l'heure où je vous parle, il n'y a eu aucune confirmation de la part de la famille de l'acteur. Ce qui est certain, c'est que les funérailles se tiendront ici, au domaine de Douchy", précise notre journaliste.