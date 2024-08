"Il était conscient d'être sur une fin de carrière": le réalisateur d'Astérix aux Jeux olympiques raconte Alain Delon sur le tournage du film

"César ne vieillit pas, il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel, pour longtemps. César a tout réussi, tout conquis, c'est un guépard, un samouraï, il ne doit rien à personne. Ni à Rocco, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs, d'ailleurs le César du meilleur empereur a été décerné à César... Ave moi", ce monologue d'Alain Delon, rempli de référence à sa grande carrière, dans le rôle de César, est devenu culte.

L'un des réalisateurs d'Astérix aux Jeux olympiques, Frédéric Forestier, se souvient d'ailleurs de ses premières rencontres avec l'acteur. "Il est intimidant parce qu'il arrive avec tout son bagage et sa carrière, mais il a tout fait pour me mettre à l'aise, pour qu'il y ait une proximité, que le dialogue soit ouvert. C'est quelqu'un avec qui c'est très facile de travailler. En tant que comédien, c'est une Rolls. Il est très à l'écoute de ce dont le film a besoin, mais il propose aussi beaucoup de choses. C'est lui qui a fait tomber les barrières. Je l'appelais monsieur Delon, et c'est lui qui m'a dit 'Alain suffira'", explique-t-il.