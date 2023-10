Disparition de Marwan Berreni: un corps découvert pendu avec les papiers de l'acteur

La découverte jeudi d'un corps pendu, en cours d'identification, et d'une sacoche contenant les papiers de Marwan Berreni dans une ferme inoccupée du Beaujolais pourraient apporter des réponses à la disparition mystérieuse, il y a deux mois, d'un des acteurs de la série "Plus belle la vie", après un accident de la circulation.

Dans la soirée du 3 août, une femme âgée de 37 ans avait été percutée par un véhicule à Mâcon (Saône-et-Loire) à proximité d'une boîte de nuit. Le conducteur du véhicule avait pris la fuite.

Deux jours plus tard, une voiture de type 4X4 "susceptible de pouvoir correspondre au véhicule impliqué dans l'accident" avait été découverte sur la commune de Fleurie, à une quinzaine de kilomètres plus au sud, selon le parquet de Mâcon. Et selon des sources proches du dossier, la voiture appartenait à Marwan Berreni, installé non loin de là, à Fuissé.