Disparition d'Estelle Mouzin: Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, "ne sait pas pourquoi" elle n'a pas sauvé la fillette

Elle est jugée pour complicité dans l'enlèvement et le meurtre de la fillette de neuf ans, en plus de deux autres affaires, les enlèvements, tentative de viol ou viol et meurtres de Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish.

Estelle Mouzin, plus jeune des victimes du tueur en série, a été enlevée le 9 janvier 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne). Après deux décennies de fouilles, son corps n'a toujours pas été retrouvé.

"Votre interrogatoire va être long", prévient d'emblée le président. L'accusée est debout et tient son micro du bout de ses doigts tremblants. "Je ne sais pas", répète-t-elle en boucle, souvent interrompue par les questions pressantes du président.