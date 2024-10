Doliprane: feu vert pour le projet de cession de Sanofi au fonds américain CD&R

Le Doliprane fixé sur son sort: un "accord tripartite" a été trouvé entre l'Etat, Sanofi et le fonds d'investissement américain CD&R dans le projet de cession de la filiale du groupe pharmaceutique Opella, qui commercialise le Doliprane, l'Etat assurant avoir obtenu des garanties, notamment sur l'emploi.

"On a atteint le plus haut niveau de garanties possible" dans les discussions entre Sanofi et le repreneur américain, ont précisé les cabinets des ministres de l'Economie et de l'Industrie, alors que "l'Etat, via Bpifrance, sera actionnaire pour y veiller".