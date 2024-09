Dominique Pelicot attendu mardi au procès des viols de Mazan

"On a reçu un message du président (de la cour criminelle de Vaucluse, ndlr) faisant valoir que Dominique Pelicot sera présent à l'audience demain avec des conditions particulières d'adaptation, à savoir: séquençage des auditions et temps de repos régulier", a indiqué à l'AFP son avocate, Me Béatrice Zavarro.

Lundi matin, le président de la cour criminelle Roger Arata n'avait pu que constater, une nouvelle fois, l'absence dans le box des détenus du retraité de 71 ans, accusé d'avoir drogué sa femme pour la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes, dont cinquante sont également jugés dans cette affaire emblématique des violences sexuelles et de la soumission chimique.

Trois hypothèses s'offraient à lui.

Soit Dominique Pelicot était jugé apte à comparaître et le procès, au retentissement dépassant largement les frontières françaises, pouvait se poursuivre mardi, ce qui semble être le cas, moyennant les aménagements évoqués par Me Zavarro.

Soit il avait besoin de soins légers et les audiences étaient suspendues quelques jours. Mais s'il avait dû recevoir un traitement long, cela aurait renvoyé le procès, sans doute dans plusieurs semaines ou mois, un scénario qualifié de "catastrophe" la semaine dernière par M. Arata.

- "Epreuve" -

Benoit PEYRUCQ

"Ce procès est une épreuve de tous les jours pour Gisèle Pelicot (ex-épouse et principale victime, présente lundi sur le banc des parties civiles, NDLR) et sa famille qui, chaque jour, se présentent avec courage pour affronter les regards, pour croiser les accusés, pour venir déposer. Cette épreuve, elle est en train de devenir un supplice chinois", avait expliqué lundi matin l'un des avocats des parties civiles, Me Stéphane Babonneau.