DPE: la ministre du Logement favorable à une adaptation pour les copropriétés

La ministre du Logement, Valérie Létard, a ouvert la porte à une adaptation du calendrier du diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les copropriétés, pour lesquelles "les conditions ne sont pas réunies", a-t-elle dit vendredi à La Voix du Nord.

Selon le calendrier actuel, les logements classés G, les plus énergivores, ne pourront plus être loués à partir du 1er janvier 2025, puis les logements F à partir de 2028 et enfin les logements E à partir de 2034. Une "trajectoire" que Valérie Létard ne souhaite pas "changer", dit-elle au quotidien nordiste.