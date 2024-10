En Nouvelle-Calédonie, une crise qui s'étend au logement social

Les tags recouvrent les murs d'un immeuble au nom fleuri de la cité Pierre-Lenquette, à l'entrée de Nouméa. Au deuxième étage, Stanley Dialla fait visiter l'appartement qu'il partage avec six membres de sa famille contraints, comme beaucoup de Calédoniens, de se regrouper faute de pouvoir payer plusieurs loyers.

Le travail a été bien fait "mais on est quand même un peu oubliés", glisse le jeune homme de 22 ans en jetant un œil par la fenêtre, offrant une vue imprenable sur le reste de la cité et son délabrement.

On y planifie les tournois de pétanques et les parties de bingos servant à collecter l'argent des petits-déjeuners et des repas des enfants. En haut de la cité, un terrain a été défriché pour y faire un potager collectif.

"On fait à manger ici pour que chacun puisse avoir au moins un repas", explique Billy, un animateur socio-éducatif qui a récemment perdu son emploi, comme de nombreux habitants du quartier.

"Beaucoup d'habitants n'ont plus de quoi payer la cantine scolaire", reprend-il: "Ils gardent de quoi payer le loyer et l'eau. L'électricité, on peut faire sans, mais c'est dur."