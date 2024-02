Européennes: Hayer, enfin une tête de liste pour la majorité ?

"Fille, petite-fille et sœur d'agriculteurs", diplômée en droit public, ancienne vice-présidente du Conseil départemental de la Mayenne, Mme Hayer est issue du parti centriste UDI. Ancienne collaboratrice parlementaire de l'ex-ministre Jean Arthuis au Parlement européen, elle a rejoint Emmanuel Macron en 2017 et a été élue députée européenne en 2019.

Après nombre de refus dans le camp présidentiel, de Bruno Le Maire à Julien Denormandie, et nombre d'hypothèses ayant circulé dans la presse, de Jean-Yves Le Drian à Olivier Véran, le choix d'Emmanuel Macron s'est porté sur cette femme de 37 ans, originaire de la Mayenne, encore largement inconnue du grand public.

Mme Hayer, "fille d'agriculteur, qui vient de l'ouest où il y a un certain nombre d'électeurs pro-européens, qui vient de l'UDI au moment où l'UDI veut rejoindre la majorité, ce n'est pas l'idée la plus sotte", jugeait récemment un cadre du camp présidentiel.

Au Parlement européen, elle a notamment pris une part active aux négociations du budget pluriannuel et au plan de relance post-Covid. Et a ferraillé avec application contre "l'extrême droite pourvoyeuse de fake-news" et "l'imposture crasse" de son concurrent RN Jordan Bardella, à l'unisson du camp présidentiel.

Le RN devance pour l'heure largement la majorité dans les sondages en vue du scrutin du 9 juin. Une étude Odoxa publiée mardi crédite la liste Bardella de 30% d'intention de vote, contre 19% pour la liste macroniste.