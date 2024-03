Federgon plaide pour un contrat à durée indéterminée pour les intérimaires

Pas moins de 28,62% des travailleuses et travailleurs intérimaires sont de nationalité étrangère. Selon Statbel, 34,4% de tous les habitants du royaume sont d'origine étrangère.

Federgon formule cette proposition à l'occasion de la Journée internationale contre la discrimination et le racisme. Le travail intérimaire constitue une porte d'entrée importante pour les personnes non-belges sur marché du travail.

Pourtant, l'accès à un emploi durable s'avère difficile pour les ressortissants non-européens, pointe Federgon, qui constate que 44,2% de ce groupe démographique est inactif en Belgique. Le travail intérimaire leur offre dès lors une rampe de lancement importante pour accéder au marché du travail.

Un contrat d'intérim à durée indéterminée pourrait permettre aux personnes d'origine étrangère de s'intégrer plus durablement sur le marché de l'emploi, avance Federgon. Un tel statut offrirait aux travailleurs et travailleuses temporaires la possibilité d'acquérir diverses expériences professionnelles tout en bénéficiant de la sécurité d'un emploi permanent, d'accumuler de l'ancienneté, et d'accéder à l'emprunt. Les intérimaires jouiraient en effet d'un revenu garanti entre deux missions, pointe la fédération.

Un cadre juridique relatif à cette proposition a déjà été intégré dans la loi sur le travail soutenable, mais doit encore être mis en œuvre.