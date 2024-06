France: un nouveau bureau politique des Républicains valide l'exclusion d'Eric Ciotti

Un nouveau bureau politique des Républicains, réuni vendredi matin en visioconférence, a validé l'exclusion d'Eric Ciotti, président de ce parti conservateur français. Le quinquagénaire conteste son éviction intervenue mercredi et a saisi en référé le tribunal de Paris. Ce dernier doit examiner dans la journée la décision du bureau politique, ont indiqué à l'AFP des sources au sein de la formation.

Le tribunal judiciaire de Paris examinera vendredi à 11h00 le recours déposé par Eric Ciotti, qui se considère toujours président du parti. Le député des Alpes-Maritimes contestera lors de cette audience publique la légalité de cette décision au vu des statuts du parti. Le tribunal devrait rendre sa décision quelques heures après l'audience.

En crise depuis que M. Ciotti a choisi de rompre mardi le cordon sanitaire entre le parti gaulliste et l'extrême-droite, LR poursuit toutefois les investitures de ses candidats aux législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet. Dans un communiqué diffusé jeudi soir, le parti a assuré avoir déjà désigné plus de 200 candidats, dont les 59 députés sortants qui n'ont pas suivi leur président.