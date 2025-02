François Bayrou et les agressions sexuelles au collège Bétharram: que sait-on de l'histoire qui secoue la France?

L’actuel Premier ministre français est accusé par des membres de la gauche d’avoir menti sur sa connaissance des violences et agressions sexuelles dans un établissement scolaire des Pyrénées-Atlantiques.

On l'appelle déjà "l'affaire Bétharram". Chez nos voisins français, des agressions sexuelles et viols présumés auraient été commis entre les années 1950 et 1990 dans le collège-lycée privé Notre-Dame-de-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Depuis un an, le parquet de Pau enquête sur plus d'une centaine de plaintes déposées contre d'anciens membres du personnel de l'établissement, notamment des prêtres et surveillants.