Frédéric Beigbeder visé par une plainte pour viol: l'enquête a été classée sans suite

À l'issue des investigations, il "n'apparaissait pas possible de prouver la commission des faits de viol allégués, décrits comme ayant été commis à huis clos", indique aussi le parquet.

En 2008, Frédéric Beigbeder avait été arrêté en plein Paris pour consommation et détention de cocaïne. Il avait fait son mea culpa en juin 2022 dans une tribune à l'Obs où il disait avoir "dit adieu à la coke", devenue "une drogue de vieux ringards", et "écrire light, sobre et à jeun".

Il y a quelques mois, il martelait avoir désormais "complètement changé de vie" dans son havre basque de Guéthary où il vit depuis 2017 avec sa troisième épouse Lara Micheli, photographe, et leurs deux jeunes enfants.