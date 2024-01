Grand Prix de la BD à Angoulême: deux autrices et un auteur en lice

Deux autrices de bande dessinée, la Française Catherine Meurisse et la Britannique Posy Simmonds, et un auteur, l'Américain Daniel Clowes, sont en lice pour le Grand Prix de la ville d'Angoulême, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Le Grand Prix est la récompense la plus prestigieuse du monde de la BD, et d'autant plus depuis qu'il est décerné à l'issue d'un vote auquel ne prennent part que d'autres auteurs.

Pour Catherine Meurisse, 43 ans, être finaliste est devenu une habitude: c'est la cinquième année consécutive qu'elle accède au second tour. Posy Simmonds, 78 ans, et Daniel Clowes, 62 ans, n'en ont en revanche pas l'habitude.